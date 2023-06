EXCLUSIVO APP: No casamento, Joel desabafa com Ana sobre as suas inseguranças. Saiba tudo aqui

Casamento Marcado - Joel convida Desireé para um date, mas mantém conversa com Patrícia: «Estou um bocado dividido»

Participantes surpreendidos com duas chegadas inesperadas ao arraial

Casamento Marcado - A 6 horas do casamento, Fernando confessa a Joel: «Estou confuso»

Em Casamento Marcado, o grande dia está cada vez mais próximo para Joel. No entanto, o protagonista parece ainda não estar decidido em relação a quem escolher para sua futura noiva. O interesse por Patrícia aumenta de dia para dia e os dois mostram-se cada vez mais cúmplices, quer nos encontros, quer nas mensagens que vão trocando.

Patrícia já manifestou o seu interesse em casar com Joel e, durante o arraial que ocorreu na casa dos protagonistas, chegou mesmo a afirmar estar «à espera» do pedido.

No casamento de Fernando e Márcia, durante o copo de água, Joel aproveitou para desabafar com Ana e assume que está com dúvidas em relação ao seu casamento.

«Eu já falei disto com o Fernando, por causa da Patrícia… Eu tento puxar conversa, mas ela não desenvolve», começou por desabafar.

«Tu é que sabes o que é que precisas e o que queres. Segue o teu coração: é a única resposta certa», aconselhou Ana.

