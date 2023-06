EXCLUSIVO APP: Fernando não contém a emoção ao pensar na família

Fernando protagonizou um momento emotivo no diário desta quarta-feira, ao pensar na possibilidade de os familiares não marcarem presença no dia do seu casamento, que considera tão único e especial.

Enquanto conversava com a sobrinha, o protagonista de «Casamento Marcado» dizia esperar que a família o apoiasse nessa aventura. «Se não forem vão-se arrepender de não ter ido», disse.

«Tenho muita pena de não ter o apoio deles lá, porque para mim é um momento único que vou passar na minha vida. Em 44 anos nunca tive assim um casamento e é um bocado triste», acrescentou.

