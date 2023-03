Bill Gates já é avô: veja a primeira imagem do bebé!

Jennifer Gates, filha do empresário Bill Gates , já deu à luz o primeiro filho.

"A enviar amor a partir da nossa pequena e saudável família", escreveu Jennifer Gates, na legenda de uma publicação realizada no Instagram para anunciar o nascimento do filho, fruto do casamento com Nayel Nassar.

Na imagem é possível ver os pés do bebé, mas não foram revelados detalhes acerca do nome ou do sexo da criança.

Recorde-se que Jennifer Gates e Nayel Nassar são casados desde outubro de 2021 e que este é o primeiro filho do casal.