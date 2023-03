Cristiano Ronaldo: modelo garante ter vídeo que prova caso amoroso

"Se alguém faz sexo com outra pessoa que não é o seu parceiro, mas é uma pessoa livre de mente e corpo, sem dar explicações, isso é infidelidade? Então com Cristiano somos infiéis? Foi só sexo e com a minha permissão! Sexo livre também existe", começou por escrever Daniela Chávez, no Twitter.

"Sempre neguei, inventei muito para sair disso, mas não posso mais!", lê-se, ainda, acerca do alegado romance com Cristiano Ronaldo .

O jornal Marca noticia que a ex-modelo da Playboy diz ter um vídeo que comprova o caso amoroso, porém, não irá divulgá-lo por uma questão de respeito à privacidade de Cristiano Ronaldo.

O alegado caso terá acontecido, em 2015, quando Cristiano Ronaldo mantinha um relacionamento com a modelo Irina Shayk.

Há quem garanta que Daniella Chávez só procura protagonismo para promover o Rancagua Sur Sports Club, clube de futebol da cidade natal da modelo, que disputa a terceira divisão chilena, e do qual Daniella será uma das acionistas.

Veja, agora, na galeria, as imagens de Daniella Chávez.