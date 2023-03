Rei Carlos III "despeja" príncipe Harry e Meghan Markle da mansão em Windsor

A Frogmore Cottage foi um presente (apesar de ser um arrendamento e não uma doação) da rainha Isabel II ao príncipe Harry e Meghan Markle, aquando do casamento dos Duques de Sussex e, na altura, as obras de remodelação da casa no valor de quase três milhões de euros causaram polémica.

Agora, os Duques de Sussex foram convidados pelo rei Carlos III a deixarem a residência oficial que mantinham no Reino Unido e que está localizada nos jardins do Castelo de Windsor.

Apesar de o príncipe Harry e Meghan Markle viverem com os filhos, Archie e Lilibet, na Califórnia, estavam autorizados a utilizar aquela casa como residência oficial durante o reinado da falecida Rainha Isabel II.

"Podemos confirmar que o Duque e a Duquesa de Sussex foram convidados a desocupar a sua residência em Frogmore Cottage", revelou uma porta-voz da fundação Archewell ao Washington Post.

De acordo com o jornal The Sun, o rei Carlos III pretende realojar o príncipe André naquela habitação considerada mais modesta. Atualmente, o irmão do monarca vive no Royal Lodge, uma propriedades com 21 hectares e 30 quartos.