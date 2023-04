Ainda se lembra do 'reencontro' emocionante de Fanny Rodrigues com a «Voz» e a casa? Recorde aqui!

Fanny Rodrigues protagonizou um momento emocionante quando regressou à casa que já tinha sido sua, nos tempos da «Casa dos Segredos» e se reencontrou com a sua querida Voz, aqui «Big Brother».

Tudo aconteceu no «Big Brother - Desafio Final», em junho de 2022, quando a ex-concorrente surpreendeu os concorrentes daquela edição ao entrar na casa.

Começando no confessionário, a atual apresentadora do «Somos Portugal» emocionou-se ao ser recebida pela Voz que tão especial é para si: «Vim para o ver (...) Estou toda arrepiada e com o coração acelerado (...) Tenho saudades suas!»

O Big Brother elogiou a ex-concorrente, levando-a às lágrimas: «É uma das mais icónicas concorrentes de sempre». Juntando-se aos finalistas, que desfrutavam de um arraial de santos populares, Fanny foi recebida com alegria e abraços.

Recorde em cima o momento emocionante de Fanny Rodrigues!