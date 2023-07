Fanny Rodrigues, ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother VIP», mostrou uma nova 'faceta' sua que nunca ninguém tinha visto antes.

A apresentadora da TVI fará parte do programa «Os Turistas», desempenhando um papel tão importante, sobretudo nesta altura do ano: bombeira.

«Estamos a chegar! Vem aí OS TURISTAS com a missão: BOMBEIROS», revelou Fanny Rodrigues na sua página de Instagram, com um vídeo que levanta a ponta do véu do que vai acontecer.

Veja a partilha em baixo: