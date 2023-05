Irmã de Fanny Rodrigues faz partilha inédita de vídeo do parto: «A ti meu rico filho»

Carina Rodrigues, irmã de Fanny Rodrigues, foi mãe no passado mês de abril. A notícia foi revelada por Fanny, com um vídeo de vários registos da gravidez da irmã, que apanhou todos de surpresa, uma vez que Carina manteve a gravidez em segredo.

«Dia 25 de abril. Nasceu o meu afilhado! Zayonn», disse na altura a apresentadora do «Somos Portugal». Nas redes sociais de Carina, a jovem também mostrou os primeiros registos do seu filho. «O segredo mais bem guardado», comentou Fanny na publicação da irmã.

Agora, mais de um mês após o nascimento, Carina partilhou um vídeo inédito do parto, com uma declaração de amor ao filho: «A ti meu rico filho. A vida ganhou sentido com a tua chegada», escreveu.

«Desde do primeiro segundo que soubemos da tua existência tivemos a certeza que seria mágico. Contigo todos os dias sãos lindos e felizes. Sem tempo para tristeza. Ensinaste-nos a viver neste mundo sem maldade, ensinaste-nos a simplicidade. És a nossa paz. És o meu barbinha de leite», acrescentou.

Veja aqui o vídeo partilhado por Carina:

Recorde-se que Zayonn é fruto da relação de Carina Rodrigues com o Dj caboverdiano Giovanni Miranda. Este nascimento acontece depois de a irmã de Fanny ter sofrido uma grande perda de uma gravidez de gémeos, em maio do ano passado.

Depois da revelação da gravidez, a notícia foi comentada no programa «Dois às 10», na rúbrica «Conversas de Café», onde Maria Botelho Moniz revelou que a equipa falou com Fanny Rodrigues, que lhes contou uma coincidência arrepiante sobre o nascimento do sobrinho.

«Nós conseguimos chegar à fala com a Fanny e ela fez uma nota que é engraçada para quem acredita nestas coisas. A Carina perdeu os gémeos num 13 de maio, Dia de Nossa Senhora de Fátima, e o Zayonn nasceu a 25 de abril, Dia da Liberdade», contou.

A apresentadora acrescentou: «A Fanny dizia: 'Perdi os meus afilhados num dia que é um marco e, agora, o meu afilhado nasceu num dia que também é um marco'».