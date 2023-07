Após entrevista emotiva, Fanny Rodrigues declara-se à irmã: «Exemplo de resistência»

Carina Rodrigues, irmã de Fanny, emociona-se com surpresa: «É a mulher da minha vida»

Carina Rodrigues, irmã de Fanny Rodrigues, esteve esta terça-feira, dia 25 de julho, no programa «Goucha» da TVI, onde falou sobre a sua dura história de vida, após ter perdido os dois bebés, gémeos, no ano passado.

Apesar de não ter podido acompanhar a irmã, «por motivos de força maior», Fanny Rodrigues deixou uma bonita declaração de amor nas redes sociais, após a entrevista emotiva de Carina.

«Forte. Bondosa. Destemida. Corajosa. Leal. Meiga. Protetora. Pilar. Talentosa. Exemplo de resistência e resiliência», começou por referir Fanny, acrescentando: «Tenho muito orgulho em ser irmã da Carina Rodrigues».

A ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother VIP», acrescentou: «Hoje, abriste o teu coração. Falaste dos teus filhos. Das tuas dores. Das tuas conquistas. Dos teus sonhos. Falaste de ti e ao mesmo tempo de tantas Mulheres que passaram e infelizmente passam pelo mesmo».



«Por motivos de força maior, não consegui estar presente, mas tiveste parte de mim contigo! E tu sabes disso! E irás ter, sempre! Amo-te como se fosses minha filha. Amo-te com uma medida fora de série», sublinhou ainda Fanny Rodrigues.

A apresentadora concluiu a declaração com agradecimentos: «Obrigada por me transmitires tanto. E por muitas vezes me teres servido de âncora! Amo-te, amo-te e amo-te. E obrigada a todos que abraçaram a minha menina».