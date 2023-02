Fanny Rodrigues e João Frade a namorar? Colega parece confirmar

A ex-concorrente do «Secret Story 2» e apresentadora do «Somos Portugal» partilhou um vídeo publicado pelo repórter João Valentim onde estava identificada juntamente com João Frade, amigo pessoal de Cristina Ferreira e operador de câmera na TVI.

"O amor contagiou-me", pode ler-se na partilha, em que Valentim surge no carro com um balão em forma de coração e no qual identificou o alegado casal.

Fanny Rodrigues terminou a relação de longa data com João Almeida em setembro do ano passado com o pai do seu filho, Diego.