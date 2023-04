Fanny Rodrigues declara-se ao namorado com fotografia inédita. Veja aqui!

Apaixonada, Fanny Rodrigues partilha vídeo inédito com o namorado! Veja aqui

Fanny Rodrigues tem-se mostrado cada vez mais apaixonada por Jorge Frade, com quem assumiu recentemente o namoro. Este domingo, a apresentadora e ex-concorrente da «Casa dos Segredos», partilhou uma fotografia inédita com a sua cara-metade, em conjunto com uma declaração de amor.

«Amo-te», escreveu Fanny Rodrigues na legenda da fotografia, inicialmente partilhada por Jorge Frade, que escreveu «ela voltou (ao «Somos Portugal», programa que apresenta).

Recorde-se que a ex-concorrente esteve presente no programa «Dois às 10», no mês passado, onde assumiu que está a viver um novo amor: «Estou muito feliz, sempre fui uma pessoa que tem amor para dar e vender», começou por confessar.

«As pessoas gostam de todos os dias levantar bandeiras, mas no fundo só levantam as bandeira para ‘likes’. Continuam a ser preconceituosas», confessou enquanto falava da diferença de idades para Jorge Frade. «Eu mentalmente, estou acabadíssima!», disse a brincar. «É uma diferença de 16 (anos)», contou.

