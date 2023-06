Sara Prata: «Quando fizerem pedidos ao Universo, peçam direitinho, peçam completo»

«Ainda me chamam de Becas na rua!»: Sara Prata recorda «Morangos com Açúcar»

Just Girls animam a noite com a música «Não te deixes vencer»

Em conversa com a apresentadora Ana Rita Clara, a atriz confessa: «Lembro-me de estudar teatro e pensar: Um dia adorava contracenar com a Helena Laureano, com o Fernando Luís, com a Alexandra Lencastre, com o João Perry. Pois foram a minha mãe, o meu pai, a minha avó (…)»- recorda a atriz com grande satisfação.

Desde 2005 que Sara Prata está ligada ao canal: «Ainda sou chamada de Becas na rua!» e assume que, muitos dos comentários vêm de uma geração que não era sequer nascida quando a temporada 3 estava no ar.

Recorde-se que a carreira da atriz começou nos «Morangos com Açúcar», participando depois em projetos como «Fascínios», «Flor do Mar», «A Única Mulher» ou «Prisioneira». Sara Prata foi ainda a grande vencedora do concurso «Dança Com as Estrelas» em 2015 e do Masterchef Celebridades em 2017.