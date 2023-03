Em dia especial, Fátima Lopes assume: "Já não tenho tempo para perder tempo"

Fátima Lopes celebra 30.º aniversário de carreira com desfile glamoroso

Fátima Lopes assinala 30 anos de carreira com "um grande desfile"

- Que balanço faz dos 57?

Foi um ano muito especial, coincidiu com as celebrações dos 30 anos da marca Fátima Lopes e com a concretização de alguns projetos muito desejados, como a abertura da loja na Avenida da Liberdade, em Lisboa .

- A idade é algo que a assusta?

Eu vivo as várias idades de uma forma tranquila. Não posso dizer que a idade me assuste, mas, obviamente, tenho a consciência de que já vivi mais de metade da vida e, por isso, já não tenho tempo para perder tempo.