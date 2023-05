Fernanda Serrano recorda noite épica: «Ri muito, chorei ainda mais»

Fernanda Serrano viveu uma noite épica que vai ficar-lhe na memória.

A atriz, que deu vida a Natália em «Quero é Viver» e que faz parte do elenco da nova temporada de «Morangos com Açúcar», assistiu ao concerto dos Coldplay, em Coimbra.

«Ontem vi o espectáculo mais bonito, cheio de cor, energia e amor, que alguma vez pensaria vir a assistir junto dos que amo!», começou por revelar.

«Conheci tanta gente bonita e simpática, que me fez confirmar que estou no caminho certo! Rodeada de família e amigos, foi um dia bom, muito bom! Maravilhoso! Ri muito, chorei ainda mais e agradeci o momento! Porque a vida também é isto!», continuou.

A artista concluiu o resumo desta noite com vários agradecimentos: «Obrigada @coldplay obrigada @barbarabandeiraa por seres uma artista com tanto sangue novo bom obrigada @carminho pela voz e talento únicos obrigada @ivandro73 por colorires as nossas músicas favoritas! Noite memorável E sim… continuo a acreditar no amor!»

Veja as fotografias partilhadas por Fernanda Serrano deste concerto incrível: