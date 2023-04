Fernanda Serrano leva companhia (muito) especial a concerto de Tony Carreira

Fernanda Serrano surge na gala TVI com companhia especial

Fernanda Serrano faz partilha especial: "O homem que me fez amar de forma redonda e incondicional"

Fernanda Serrano deixa todos a rir: «Eu sou um trator com pernas...»

Esta sexta-feira, 31 de março de 2023, Fernanda Serrano marcou presença no concerto de Tony Carreira, no casino do Estoril.

Para este evento, a atriz, que deu vida a Natália em «Quero é Viver», contou com a presença de uma pessoa muito especial: o filho, Santiago Ramos.

Santiago tem marcado presença em alguns eventos ao lado da mãe, tal como aconteceu na gala de aniversário da TVI.

Relembre-se que Santiago é o filho mais velho de Fernanda, fruto do casamento já terminado com Pedro Miguel Ramos.

Veja a publicação da artista neste evento especial: