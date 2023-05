Fernanda Serrano declara-se a Diogo Infante: «Como um “Marido” com que sempre sonhei vir a ter»

Fernanda Serrano e Diogo Infante têm uma bonita amizade já há alguns anos.

Em dia de aniversário do ator, Fernanda decidiu felicitar o amigo com um conjunto de registos fotográficos e com uma bonita mensagem, nas redes sociais.

«Hoje o meu príncipe Diogo faz anos! Tenho a enorme sorte de te ter como Amigo que só me fala com o coração e a verdade de sempre, como um “Marido” com que sempre sonhei vir a ter um dia, como parceiro com quem tenho tido o privilégio de tantas e muitas horas e dias de trabalho extraordinariamente bonitos e únicos e por seres o Homem de exemplos para tantos que tal como eu, te amamos! Que estejas sempre ao meu lado… eu estarei sempre ao teu! Parabéns por mais uma volta bonita!», escreveu a atriz.

Recorde-se que os atores, para além de amigos, são colegas de trabalho e já contracenaram em inúmeros projetos da TVI. O mais recente foi «Quero é Viver» em que eram um casal (a Natália e o Frederico).

Veja a publicação feita pela artista: