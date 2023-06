Fernanda Serrano marca presença em momento importante da vida do filho de Pedro Lima

Filho de Pedro Lima lança livro: «O poema foi a forma de terapia que usei para ultrapassar o luto do meu pai»

Fernanda Serrano marcou presença, esta-quarta-feira (31 de maio de 2023), no lançamento do livro do filho de Pedro Lima.

João Francisco Lima lançou um livro, «Já não sou o que era agora mesmo», sobre saúde mental.

A atriz, que fez parte da novela «Quero é Viver» e está em gravações para «Morangos com Açúcar», era amiga do pai do jovem e fez questão de estar presente neste momento importante.

«Hoje… Dia muito Especial e bonito junto de um novo e muito promissor autor! Brilhante @joaofranciscolima47, és um verdadeiro herói pela forma única e corajosa como te expuseste neste teu livro lindo de tão difícil de digerir que é o teu! Obrigada pelo momento… obrigada por tudo o que representas!», escreveu Fernanda Serrano, no Instagram.

Veja o vídeo e as fotografias do lançamento do livro: