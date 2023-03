Em dia especial, Fernanda Serrano mostra-se nostálgica: «A vida passa a correr!»

Fernanda Serrano, que podemos ver como Natália em «Quero é Viver», usou as redes sociais, nesta sexta-feira (3 de março), para fazer uma partilha emotiva.

A atriz publicou uma foto com o filho, com a seguinte legenda:

"Amanhã este miúdo lindo, que me deixa a babar todos os dias, faz 18 anos! Last Friday of 17th!" ("Última Sexta com 17 anos", em tradução livre). "Confesso que estou uma chorona… a vida passa a correr! Aproveitemos o Amor, a Saúde, a Família, a Vida e tudo o que temos de bom para desfrutar! O resto, como dizia alguém que tão bem conhecemos e gostamos… o resto, não interessa nada!"

Veja a foto partilhada, em cima, e ainda outras imagens de Fernanda Serrano com Santiago, fruto da sua relação com Pedro Miguel Ramos, na noite da Gala dos 30 anos da TVI.

Espreite ainda a chegada de ambos, na passadeira vermelha: