Fernanda Serrano está rendida: «Primeira vez do resto das nossas vidas e da nossa história»

Esta quinta-feira, 15 de junho de 2023, Fernanda Serrano fez uma publicação, nas redes sociais, onde se mostra muito orgulhosa da seleção feminina de futebol.

A atriz, que está a gravar na nova temporada de «Morangos Com Açúcar», partilhou um conjunto de registos fotográficos com vestida a rigor com a camisola da seleção e escreveu: «Orgulho em poder vestir esta camisola que traduz o entusiasmo que teremos todos quando estivermos a assistir aos jogos da nossa seleção feminina de futebol no WWC 2023! Primeira vez do resto das nossas vidas e da nossa história! You Go Girls!»

Recorde-se que a seleção feminina irá competir, no mundial de futebol feminino de 2023, já no próximo mês de julho.