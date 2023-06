Fernando dos UHF sobre desgosto de amor: «A pessoa abandonou-me»

Fernando Pimenta Rodrigues, foi músico da banda UHF e é um dos grandes protagonistas do novo programa da TVI Casamento Marcado.

O participante começou por contar como foi a sua vida amorosa: «Já me diverti muito, já tive muitas paixões, mas também já me partiram muitas vezes o coração. Achei que gostavam do Nando como pessoa e afinal gostavam do Nando dos palcos».

Fernando contou o seu grande desgosto amoroso: «Há cerca de dois anos, tive uma paixão muito antiga em que já estávamos ao ponto de falar em casamento. Só que de um momento para o outro a pessoa abandonou-me».

«Quando ela me deixou fiquei mesmo de rastos, fiquei de coração partido e até pensei que nunca mais ia voltar a acreditar no amor e até hoje não acredito», frisou.

Partilhou ainda como foi o seu primeiro amor e o que levou para terminarem: «O meu primeiro grande foi uma pessoa que passado 18 anos reencontramo-nos e foi o descalabro total, porque voltaram os sentimentos todos. Foi a mulher da minha vida, eu fui o homem da vida dela, só que ela tinha uma relação».