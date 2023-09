Casamento Marcado. Fernando Rodrigues mostra-se com duas ex-participantes: «Está difícil escolher…»

Fernando Rodrigues, protagonista do programa «Casamento Marcado» da TVI, mostrou-se numa festa com Lúcia Sabala e o marido, Bruno Oliveira e com duas outras ex-concorrentes.

Nas stories do Instagram, o músico - cujo casamento com Márcia acabou por não resultar - posou no meio de Ana Bento e Andreia Santos e brincou: «Assim está difícil escolher».

De recordar que Fernando Rodrigues casou com Márcia durante o programa, mas a relação acabou por não funcionar cá fora.

Veja agora a imagem partilhada por Fernando Rodrigues: