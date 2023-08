Em lágrimas, Fernando Semedo faz desabafo: «Chorei e sinto-me feliz por isso»

Que arraso! Patrícia Silva deslumbra com novo visual! Veja aqui a mudança

Foi através da rede social Instagram que Fernando Semedo, ex-concorrente do «Big Brother Famosos», partilhou um desabafo.

Em modo story, Fernando Semedo partilha o vídeo e começa por escrever: «Hoje disparei o gatilho com este vídeo, há algum tempo que sentia a necessidade de chorar e não conseguia, e este vídeo faz-me pensar em tanta coisa, em quanta inveja tenho ao meu redor, em quantas pessoas dizem querer o meu bem quando na verdade não o querem, quantos dizem querer dar a mão quando na verdade nunca as tiraram do bolso».

O ex-concorrente acrescenta ainda: «Chorei hoje por 20min após este vídeo e decidi partilhar convosco. Por mais duro que o processo seja nunca desistam dos vossos sonhos, acreditem em vocês mesmos e na vossa força interior, haverá sempre algo gigante à vossa espera, NÃO DESISTAS NUNCA».

Numa partilha relativa a sonhos, à inveja, aos falsos amigos, o ex-concorrente termina o desabafo escrevendo: «Chorei e sinto-me feliz por isso, as minhas decisões ficaram mais claras na minha cabeça. EU SOU CAPAZ SEMPRE».

Veja aqui o vídeo.