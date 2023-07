Revelados novos detalhes sobre a separação de Fernando Semedo. Saiba aqui

Fernando Semedo: «Não tinha tido medo de arriscar, se soubesse que ia entrar no Big Brother»

O chef Fernando Semedo, ex-concorrente do «Big Brother Famosos», anunciou esta segunda-feira, dia 17 de julho, a separação da noiva, Salomé Formosinho.

«Por respeito a quem me acompanha e torce pelo meu sucesso, pessoal e profissional, partilho com todos que a minha relação chegou ao fim», começou por referir nas stories do Instagram.

O ex-concorrente acrescentou: «Uma história que se tornou pública através de um gesto espontâneo de amor, da minha parte, e durante este tempo recebeu o carinho de todos vocês».

«A vida prega partidas. Finta-nos e desafia-nos. São as melhores memórias destes últimos anos que vou guardar», rematou.

Agora foram revelados novos detalhes sobre a separação, no programa TVI Extra. «Não vou entrar em grandes pormenores, porque não pedi permissão para abordar o assunto a fundo», começou por referir Flávio Furtado.

«Eles estão separados há 17 dias. Tenho a certeza que foi na noite da Festa da TVI», acrescentou ainda o comunicador.

Recorde-se que Fernando Semedo pediu Salomé Formosinho em casamento em direto na TVI, em 2022, quando chegou ao estúdio após ser expulso do «Big Brother Famosos».