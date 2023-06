A poucos dias do casamento... Fernando não tem a noiva escolhida! Quem irá levar ao altar?

Fernando escolhe o fato para o grande dia! Veja tudo no Diário de hoje

Fernando aconselha-se com o seu amigo e padrinho de casamento, o Nuno!

Em Casamento Marcado, a data do casamento de Fernando aproxima-se.. No entanto, o protagonista parece ainda estar muito indeciso sobre quem escolher para levar ao altar.

Depois de alguns encontros e trocas de mensagens, Fernando revelou interesse por duas das suas pretendentes: Márcia e Desirée.

Num dos dates com Márcia, Fernando parecia estar decidido e chegou mesmo a beijar a pretendente. Mesmo assim, continuou a trocar mensagens com Desirée, de quem gostou bastante desde o primeiro vídeo que viu. O protagonista marcou mais um date com a pretendente e os dois mostram-se muito cúmplices e divertidos durante todo o encontro.

Quem será que Fernando vai escolher para sua noiva? Uma coisa é certa: o Casamento está Marcado!