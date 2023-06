Após casamento, Fernando justifica ausência de Márcia: «Foi para o hospital…»

Fernando esclarece relação com Ana: «Tivemos uma química de 3 horas»

Fernando Rodrigues esteve presente no Dois às 10, esta segunda-feira, 19 de junho, para falar sobre o casamento com Márcia, transmitido no passado sábado.

O protagonista de Casamento Marcado revelou que a relação está bem e acredita no futuro do casamento.

Durante a conversa com Maria Botelho Moniz, Fernando explicou o motivo da ausência da esposa: «A Márcia passado uns dias do casamento teve uma apendicite e foi para o hospital, por isso é que ela não está presente, e eu não consegui ver o casamento com ela».