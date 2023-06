Casamento Marcado - Após críticas, Fernando esclarece tudo no TVI Extra!

Inspire-se nos looks de Fernando e Márcia, os mais recentes noivos do Casamento Marcado!

Fernando Rodrigues foi o último protagonista a «dar o nó» em Casamento Marcado. Após algumas indecisões, foi Márcia a escolhida para subir ao altar. A cerimónia foi transmitida no sábado passado, 17 de junho, e o casal parecia estar encantado.

Esta segunda-feira, Fernando esteve presente no Dois às 10 e garantiu que acredita no futuro da relação. A ausência de Márcia no programa foi notada e o convidado explicou que a esposa não o estaria a acompanhar por motivos de saúde.

À noite, Fernando marcou ainda presença no TVI Extra, depois de ter ouvido comentários em relação ao seu casamento que não foram do seu agrado. O protagonista de Casamento Marcado esclareceu todas as polémicas relativamente à sua participação no programa e explicou alguns mal-entendidos.