Casamento Marcado - Fernando exalta-se com Márcia após revelação: «Que mentirosa!»

Márcia e Fernando voltam a encontra-se para conversar sobre o que realmente aconteceu após o casamento.

Márcia confirma: «Tal como o Fernando mencionou e muito bem depois da noite de núpcias, estivemos o dia inteiro no sítio onde eu moro, fui-lhe apresentar vários sítios. Em momento nenhum, em dia algum, o discurso do Fernando foi vem que eu vou-te apresentar a minha mãe, vem que eu vou-te apresentar a minha família, em momento nenhum eu ouvi esse discurso dele».

«Nunca lhe apresentei a minha família porque ela desapareceu, é óbvio», justifica o protagonista.

«Quando ele já conhecia o sítio onde eu morava, a minha família e eu estava disposta a que as coisas andassem, qual foi a atitude do Fernando? Queria mudar-se imediatamente para minha casa! Inclusive morar comigo, ele próprio vinha morrer comigo e nunca o discurso dele foi olha queres vir ver onde eu moro? Queres ir conhecer a minha família?», acrescenta Márcia.

Fernando interrompe dizendo: «Nunca falei disso! Mentira! Que mentirosa!», acrescentando «Não houve conversas sequer, eu não consegui falar com ela por mensagens nunca.

Fernando exalta-se dizendo: «Querias era aparecer ponto final, toda a gente já reparou nisso, as pessoas já estão a ver a verdade, queres dar publicidade a certas coisas dá, não me uses para isso».

Márcia responde que não irá descer ao nível do ex-companheiro e confirma: «Deixei de acreditar no momento em que o Fernando estava mais preocupado com tudo o que estava a acontecer à volta dele e não propriamente numa relação».