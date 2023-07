Problemas no casamento de Fernando e Márcia? «Ela está a fazer o que eu fiz com outras, portanto não me engana!»

Casamento Marcado - O final feliz cheio de luz, requinte e alegria! Veja aqui as fotografias do casamento de Lúcia e Bruno!

No Casamento de Lúcia e Bruno, Fernando, ex-membro da banda portuguesa UHF, chega sem a companhia de Márcia, sua mulher.

Esta situação foi de imediato tema de conversa e Fernando confessa não estar satisfeito com o «cupido»: «Eu acho que vou voltar a ser o Fernando que era».

O ex-protagonista justifica-se: «Porque levo no focinho, então mais vale curtir a vida», Ana, também ex-protagonista do programa responde: «Isso é a dor a falar».

«É o que dá vontade de fazer é ca**r nisto», assume Fernando acrescentando, «Mais vale curtir, andar com esta e com aquela, vou, vou! Pelo menos não me chateia. Mas eu nunca me chateei com isso, mas agora que eu quero uma cena séria, chateia».

«E porque é que vais sair da cena que tu queres?», questiona Ana.

Fernando responde intrigado: «A cena é que ela está a fazer o que eu fiz com outras, portanto não me engana!».

Parece que o casamento não está na sua melhor fase e Fernando declara: «Eu estava tão apaixonado que eu à noite às vezes até dava um beijinho na aliança».

