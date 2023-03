VÍDEO: Dois Ferrari saem disparados de uma curva e são apanhados a 'voar' sobre um jardim

Um acidente insólito aconteceu no passado sábado: dois Ferrari foram filmados a ‘voar’ enquanto faziam uma corrida ilegal num bairro residencial em Osimo, Itália.

Os dois carros seguiam a alta velocidade numa curva e despistaram-se, com alguns segundos apenas de diferença, na mesma curva. Ambos os veículos saíram disparados contra a cerca de uma mansão, como relata o site Carscoops.

As câmaras de vigilância da casa registaram o momento e no vídeo podemos ver ambos os veículos ficarem destruídos depois de serem projetados no ar, como se de um filme de ação se tratasse. Os condutores, dois homens belgas de 50 e 54 anos, não sofreram lesões graves mas tiveram, no mínimo, as férias arruinadas e um problema com a justiça.

No vídeo podemos ver um Ferrari 296 GBT Assetto Fiorano a despistar-se e a voar contra a cerca e, segundos depois, um Ferrari F12 Berlinetta a fazer o mesmo e a incendiar-se com o impacto. O condutor deste segundo carro foi hospitalizado, mas teve alta no mesmo dia, adianta ainda o mesmo site.