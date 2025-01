Sempre sonhou ir à festa de Aniversário da TVI? Agora pode tornar-se realidade! Contamos-lhe como aqui

Fevereiro é um mês especial para a TVI, que celebra o seu 32º aniversário com uma Gala inesquecível no Casino Estoril. Este evento reúne as principais caras do canal, numa noite repleta de glamour, emoções e surpresas.

Mas este ano há uma grande novidade: pela primeira vez, pode fazer parte desta celebração exclusiva!

Como participar?

Através da app TVI Pass, tem a oportunidade única de ganhar um convite duplo para marcar presença na Gala de Aniversário da TVI. Para isso, basta inscrever-se na aplicação até às 21 horas do dia 07 de fevereiro e habilita-se a ser o grande vencedor!

O feliz contemplado será revelado no dia 10 de fevereiro e poderá viver de perto toda a emoção deste evento especial.

Não deixe escapar a oportunidade

Se sempre sonhou em estar ao lado das suas estrelas favoritas e sentir de perto o ambiente de uma gala televisiva, esta é a sua oportunidade!

Consulte o regulamento do passatempo aqui. Quem sabe se este ano a festa não será também sua?