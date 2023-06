A Festa de Verão está a chegar à TVI... Saiba tudo sobre o evento mais quente do ano!

Looks: os famosos que apostaram no preto, branco e... no pérola!

Looks: as escolhas mais arrojadas e com «sabor» a verão

Recorde os looks mais ousados da Festa de Verão do ano passado!

A Festa de Verão da TVI vai regressar, desta vez em Lisboa! O evento mais esperado do Verão vai acontecer no dia 1 de Julho e, como já é habitual, vai contar com as celebridades mais conhecidas do grande público para festejar em grande.

Mónica Jardim, João Montez, Sofia Vasconcelos e Zé Lopes vão ser os anfitriões e apresentar a festa que se vai realizar no restaurante SUD, em Lisboa.

As expectativas estão altas! Percorra a galeria de imagens que preparamos para si e recorde os looks mais ousados escolhidos no evento do ano passado.