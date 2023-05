Ana Brito e Cunha celebra data especial e seguidores reagem

Ana Brito e Cunha, a atriz que dá vida a Florinda em «Festa é Festa», partilhou uma foto na sua conta de Instagram com um significado especial.

A atriz celebrou, no passado dia 21 de maio sete anos de casamento. De relembrar que a atriz é mãe de Pedro, fruto do casamento com Afonso Coruche. O filho da atriz completa 6 anos no dia 25 de maio.

Na descrição da foto, a atriz escreveu: "#7yearsofmarriage ( calma são 8 juntos essa crise já foi e estamos melhor que nunca ) #iloveyou @fonziecoruche".

Mensagens de amor foi o que não faltou na caixa de comentários da atriz. Pode-se ler algumas, como: "Parabéns!!!", "Venham mais", "Muitas felicidades (Florinda) linda", "Vivo amor!!", "Love is in the air", entre outros.

