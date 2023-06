A ferver! Nua, Ana Guiomar incendeia as redes sociais!

"De rabo para o ar", Ana Guiomar brinca com Maluma, cantor colombiano

Ana Guiomar, a atriz que dá vida a Aida em «Festa é Festa», namora com o ator Diogo Valsassina há 15 anos.

A atriz, no passado dia 6 de junho partilhou uma foto ousada na sua conta de Instagram. Os seguidores não resistiram em comentar e deixaram alguns comentários, como: "Esqueceste te de ligar a luz" ao qual a atriz responde: "a luz foi ao ar, juro".

Podemos ler mais comentários como: "A EDP falha sempre nas horas essenciais não é?😂", "U-AU!!", "Must foto 👍", "Até coloquei o brilho no máximo 🔥", "mesmo no escuro continua a brilhar a boa pessoa que és. Feliz dia Ana.", "Só reparei que estás toda nua!.", entre outros.

Na descrição da foto, a atriz comentou um emoji de um tornado. Veja a partilha da atriz e aproveite para percorrer a galeria.