Ana Guiomar desabafa nas redes sociais e Diogo Valsassina reage: «Paras de gozar comigo?»

Ana Guiomar fica perplexa com comentário de Diogo Valsassina: «Acabou de ultrapassar todos os limites do bom senso»

Ana Guiomar, a atriz que dá vida a Aida em «Festa é Festa», está a caminho do Algarve ao lado do seu companheiro Diogo Valsassina. De relembrar que os atores estão numa relação há 15 anos.

A atriz mostra-se desiludida por estar um dilúvio na rua, pois Algarve é sinónimo de praia e sol, e com a meteorologia como está isso não vai ser possível.

Contudo, a atriz aproveitou para dizer que os seus cães também vão com os donos para o Sul de Portugal e, como tal, vai partilhar o sítio onde vão ficar que é "pet friendly".

No fim do vídeo, o namorado da atriz goza com a mesma. Ana Guiomar não se deixa ficar e diz: "Oh Diogo! Paras de gozar comigo?".

