Ana Guiomar está num lugar de sonho: «Não sei como nunca tinha vindo»

Ana Guiomar fica perplexa com comentário de Diogo Valsassina: «Acabou de ultrapassar todos os limites do bom senso»

Ana Guiomar, a atriz que dá vida a Aida em «Festa é Festa», no passado dia 25 de maio viajou rumo ao Algarve, ao lado do seu companheiro Diogo Valsassina. De relembrar que os atores estão numa relação há 15 anos.

A atriz partilhou uma sequência de fotografias na praia, onde escreveu na descrição: "Aquela Selfie básica de quem, finalmente, tem um fim-de-semana. Até agora não choveu, já mergulhei, a Praia da Salema é um sonho (não sei como nunca tinha vindo) e o @nauhotels tem umas casas de sonho super, hiper, mega #petfriendly ( o que é raro e de aproveitar). E há ostras por todo o lado (salvo seja). Ps- a última foto é do Trekkie a fazer birra, porque eu nunca tinha tido um cão que não gosta de praia.".

Os seguidores da atriz reagiram à partilha e pode-se ler alguns comentários como: "E esses óculos?", "A praia da Salema é a melhor do mundo", "Praia linda com água fresquinha. Não sei se ainda existe o bar-restaurante o Bóia, tinha um peixe óptimo - fica a dica. Bjs", "Amo tanto esta mulher", "Salema muito fixe estive aí há uns anos e gostei muito", "A Salema é linda mas a água é GELADAAA Bom fim-de-semana Ana para toda a família", "Salema é linda.... um pequeno paraíso... no fim do dia não pode faltar ir ao @lourencorestaurante ai mesmo na Salema ... imperdível!! ️ beijinhos... boas mini férias", entre outros.

Veja a partilha da atriz a aproveite para percorrer a galeria que preparamos para si.