Ana Guiomar faz confissão sobre foto com Pedro Teixeira: «Deu-me mais mil seguidores»

Ana Guiomar, a atriz que dá vida a Aida em «Festa é Festa», está no Algarve, mais precisamente no Aquashow, a gravar a novela mais vista da TVI.

Contudo, Ana Guiomar não é a única atriz do elenco em gravações na região Sul de Portugal, Pedro Teixeira, Pedro Alves, Ana Brito e Cunha, Manuel Marques e Sílvia Rizzo também estão presentes a gravar as férias de verão de «Festa é Festa».

Hoje, dia 11 de maio, a atriz partilhou um vídeo nas suas redes sociais onde faz um balanço sobre as gravações: "O que é que eu tenho a dizer sobre estes dias de gravação? É assim estou sem voz, o Manuel está sem voz", acrescentou ainda, "O rabo do Teixeira deu-me mais 1000 seguidores, portanto amanhã posso colocar outra parte do corpo.".



Veja o vídeo da atriz e aproveite para percorrer a galeria que preparámos para si.