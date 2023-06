"De rabo para o ar", Ana Guiomar brinca com Maluma, cantor colombiano

Ana Guiomar, a atriz que dá vida a Aida em «Festa é Festa», namora com o ator Diogo Valsassina há 15 anos.

A atriz partilhou um vídeo nas suas stories do Instagram, no ginásio. A artista escreveu: «Eu no ginásio, como podem ver, adoro!».

Será que adora mesmo, ou está a ser irónica? Veja o vídeo divertido da atriz na galeria que preparamos para si! E aproveite para ver mais conteúdos da atriz!