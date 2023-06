Ana Marta Contente partilha fotos da sua viagem ao Porto: «São as fotografias mais estranhas de sempre»

Ana Marta Contente, a atriz que dá vida a Betinha em «Festa é Festa», esteve no Porto e, como tal, partilhou alguns registos fotográficos, na sua conta de Instagram.

Na descrição, a atriz escreveu um texto muito bonito sobre amor-próprio e sobre o privilégio de sermos felizes:

"São as fotografias mais estranhas e mal enquadradas de sempre, não sei sequer se as vou deixar ficar aqui.

Mas.

O saber estarmos com nós mesmos, é das coisas mais saborosas que existem na vida.

Percorrer as ruas de uma cidade que não é nossa, assoberbados pelas memórias da última vez, que pisamos aquela calçada, aquela relva, que pousamos os olhos naquele rio.

Aqui, estivemos uns 10 minutos a buzinar continuamente, porque alguém decidiu bloquear o nosso carro e vieram pessoas contar-nos histórias da falta de consideração dos que estacionam carros em sítios que não devem e vão-se embora.

Ali, partiram-me os óculos e o copo que o Alex roubou da prova de vinhos.

Acolá, falei ao telemóvel com o ,na altura, amor da minha vida, no início da nossa história, enquanto ele me contava um acontecimento mirabolante, que devia ter percepcionado como um mau sinal.

Por aí adiante…

Simplesmente existir calmamente no deleite da observância da beleza das cores, das pessoas, dos olhares que podiam ser mais que olhares, e dos olhares que foram mais que olhares, das gaivotas que até voam ao som da música que faz a felicidade fervilhar por debaixo da pele, que te faz dançar no meio da rua, e ficar com uma dor chata no cotovelo, porque nesta existência nem se quer saber de se estar a andar por onde não se deve, há uma recusa do limite do espaço, que origina o tal embate do cotovelo na parede.

O prazer que o paladar te provoca, quando a inacreditável comida do Porto te conquista as papilas gustativas.

As conversas inesperadas com estranhos que agora são menos estranhos.

E as conversas com aquelas caras que já não vias há tanto tempo.

E agora vou-me.

Mas vou com um sorriso na cara, porque é um privilégio ser feliz, e é um privilégio poder apreciar o encanto dos cantos, e um privilégio sentir o bem estar quando o sol nos beija à pele e o vento nos murmura brisas amenas.

#travelling #porto #portugal #freckles".

Os seguidores não hesitaram em comentar. Podemos ler alguns comentários como: "Viver bem é simplesmente vivermos há nossa maneira respeitando todos há nossa volta e esperando igual respeito 🙂", "Bravo.Mente sã em corpo são e meio caminho andado para ser feliz.Mas ser linda e inteligente não é para qualquer pessoa.Parabéns e muito sucesso na vida pessoal e profissional, são os desejos deste fã já cota.O mundo precisa de jovens lúcidos.🙏♥️🌹", "Li tudo. Lindo. Bem escrito. Bem descrito. Lamento saber que a bandalheira dos energúmenos da minha terra chegou ao limite da tolerância.", "Para mim as fotos estão lindas, tal como tu, só é pena não te ter encontrado na minha terra ❤️😍🥰😉", entre outros.

Veja a partilha da atriz e aproveite para percorrer a galeria que preparamos para si.