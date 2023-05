Ana Marta Contente mostra-se chocada. Saiba o motivo!

Ana Marta Contente surge com visual (muito) transparente

Ana Marta Contente, a atriz que dá vida a Betinha em «Festa é Festa», partilhou no passado dia 29 de maio, uma sequência de três fotografias, acompanhadas por uma reflexão:

"Vamos ignorar esta não no queixo, que torna a fotografia constrangedora.O meu cérebro interpreta qualquer produto alimentar de cor azul como algo delicioso, não sei porquê, mas torna-os a todos irresistíveis.

Posto isto, estou chocada com a inflação de duas bolas de gelado, 4,20€?! Quase que mais vale comprar dois gelados!

Quando era (ainda mais) pequena sempre que vinha a Santa Cruz pedia e implorava os gelados italianos. Como, felizmente, tive pais e avós que não me cediam as vontades todas, tenho mais memórias de pedir do que de os comer.

Mas nas ocasiões em que me faziam a vontade, a mim e à minha irmã, que éramos mais do que chatas e púnhamos-nos a chamar a minha mãe ou o meu avô incessantemente, quando finalmente ouvíamos um sim, a ida à gelataria era UMA FESTA, e para nós sabia-nos ao melhor gelado do mundo.

Ainda hoje, ir aquela gelataria traz uma alegria associada desmedidamente feliz.

E espero um dia, ter a mesma paciência e discernimento, para saber quando dizer que não, e quando dizer que sim aos meus filhos.

Primeiro porque gelados a mais não faz bem a ninguém

Segundo porque os não’s tornam os sim’s mais especiais.

Terceiro vou cessar está descrição, que dava pano para mangas, mas eu acabei de comer um gelado, e o açúcar deixa-me os pensamentos a mil, não me calava.

#beach #blueicecream #freckles".

A publicação mereceu muitos comentários, tais como: "Se for bom 4,20€ PR um gelado é bem dado, aproveita bem", "Que belas sardas ficam lhe a matar", "Linda, sensual e incrível", "Grande Ana Marta...!!!", "Muito pensativa", entre outros.

