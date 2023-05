Sabia que Ana Marta Contente canta em casamentos? Veja aqui o que a atriz anda a preparar!

Betinha está a endoidecer com as funções de secretária

Ana Marta Contente, a atriz que dá vida a Betinha em «Festa é Festa», é uma mulher de múltiplos talentos, para além da representação a atriz é dona de uma voz belíssima.

O seu gosto pela música leva a artista a cantar em casamentos. No passado dia 6 de maio, Ana Marta Contente partilhou um vídeo que cantou num dos casamentos que foi atuar. A atriz partilhou no Instagram a sua versão da música "Quem me vê", de Luís Trigacheiro.

Na descrição do vídeo a atriz escreveu: "Quem me vê - Luís TrigacheiroA coisa gira de cantar em casamentos é que acabo por me aperceber de que vivo debaixo de uma pedra e que não sei nada do que se anda a passar no mundo.

Um noivo pediu-me para cantar isto na sua entrada, gostei, por isso partilho com vocês , a minha versão.".

Elogios foi o que não faltaram nesta partilha. Podemos ler alguns, como: "Maravilhosa e exige-se continuidade.", "Muito bom.... Parabéns aos Pais e aos avós como diz a letra. Ficaste muito Bela e talentosa.... Beijinhos", "Simplesmente, fiquei sem palavras", "Linda e deslumbrante, já todos sabemos! Uma actriz cheia de talento, também, mas ainda consegues surpreender! Tens uma voz linda, tocas piano, como um anjo, será que algum dia, nos vais parar de surpreender!? Sou teu fã incondicional! ", "Linda interpretação, linda voz, sabe tocar muito bem, parabéns", "Fantástica maravilha magnífica sensacional, Ana Marta Contente é arte, atriz completa." e "mulher de múltiplos talentos!!!".

Oiça a atriz a cantar o tema "Quem me vê" de Luís Trigacheiro, e aproveite para percorrer a galeria que preparámos para si.