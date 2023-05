As primeiras imagens das gravações das férias de verão de «Festa é Festa»

É oficial, o Aquashow no Algarve já recebeu os casais mais conhecidos da Bela Vida. Aida (Ana Guiomar), Tomé (Pedro Teixeira), Florinda (Ana Brito e Cunha), Bino (Pedro Alves), São (Sílvia Rizzo) e Nando (Manuel Marques) já estão no Sul de Portugal a gravar as férias de verão de «Festa é Festa».

Quer ficar a par de tudo e descobrir o que é que parte do nosso elenco está a tramar? Então, percorra a galeria que preparámos para si e descubra todas as peripécias destes incríveis casais!