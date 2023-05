Joana Madeira partilha vídeo hilariante da filha bebé: «Maravilhoso este vídeo»

Eduardo Madeira, o humorista e ator que deu vida a Matateu em «Festa é Festa», é pai de Leonor de 9 anos e de Carolina de 2 anos, fruto do casamento com Joana Machado Madeira, humorista e empresária portuguesa. O ator é também pai de Rodrigo, fruto de uma relação anterior.

A mulher do ator, partilhou no passado dia 11 de maio, um vídeo da sua filha mais pequena a pintar as unhas, contudo não foi só as unhas que pintou!

Na publicação, a humorista escreveu: "Para serviços de manicure ou pedicure por favor enviar mensagem privada. Obrigada".

Os seguidores mostraram-se rendidos a este momento e comentaram: "Espetáculo até assopra no fim.", "Querooooooo", "Se soubesse ontem não tinha ido à pedicure mas posso fazer marcação para manicure!", "Ui, já é "batida" no assunto!!! Nota-se q são "muitos anos a virar frangos"... Até sopra, no fim!!!", "Maravilhoso este vídeo", "A D O R O", entre outros.

