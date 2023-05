Sílvia Rizzo mostra o que os atores de «Festa é Festa» fazem a seguir às gravações

As férias da Bela Vida no Algarve prometem!

Sílvia Rizzo, Ana Guiomar, Ana Brito e Cunha, Pedro Alves, Pedro Teixeira, Manuel Marques os atores que dão vida, respectivamente, a São, Aida, Florinda, Bino, Tomé e Nando, em «Festa é Festa», estão no Algarve com os autores da novela, Roberto Pereira e Eva de Jesus Gonçalves.

O grupo viajou até ao sul de Portugal para gravar as férias de verão de «Festa é Festa», mais precisamente no Aquashow.

No passado dia 11 de maio, Sílvia Rizzo partilhou uma foto muito animada do grupo e escreveu na descrição da fotografia: "Com os autores de @festaefestatvi, @r0bert0pereira

@evajesusgoncalves a aproveitar para fazer o balanço dos mais de 800 episódios que já escreveram, junto com o nosso querido @salvoerro e @sarasampaiosimões

.

É obra e da boa! ".

«Festa é Festa» entra na casa dos portugueses há mais de dois anos, espalha alegria, festa e muita diversão. A energia dos atores é contagiante e como tal a caixa de comentários encheu-se de mensagens de amor, podemos ler algumas como: "Gente Maravilhosa que tem o Dom de nos alegrar há mais de 2 anos Parabéns", "indooooooos! Maravilhosos. Belíssima foto. Parabéns. Muitas felicidades e sucesso. Beijinhos grandes.", "Fantásticos ", "Lindíssima", "Só gente boaaaa!", entre muitos emojis de coração e caras apaixonadas!.

Veja a publicação da atriz e aproveite para percorrer a galeria que preparamos para si para que esteja a par de tudo sobre as gravações das férias de verão de «Festa é Festa», no Algarve.