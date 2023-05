Descubra onde vão ser gravadas as férias de verão de «Festa é Festa»!

Pedro Teixeira encanta os seguidores com fotografia do filho

Pedro Teixeira recorda momento caricato: «A meio do programa as calças rasgaram atrás»

Zulmira não se contem ao abraçar Pedro Teixeira: «Foi a melhor alegria do mundo que me podias dar!»

Ana Guiomar, Pedro Teixeira, Ana Brito e Cunha, Pedro Alves, Sílvia Rizzo e Manuel Marques, os habitantes mais conhecidos da Aldeia da Bela Vida, estão prestes a embarcar numa nova aventura e desta vez é no sul de Portugal. Na próxima semana, o Algarve vai receber os três casais. Aventuras e muita animação é o que não vão faltar!

El Cacto é a razão desta fuga. Atormentados com a sua presença na aldeia, os homens de Aida, Florinda e São concluem que a única solução é embarcar numa viagem até à região no extremo sul de Portugal.

O pânico e o medo são reais, e como tal, para não serem apanhados pelo traficante, Bino, Tomé e Nando decidem ir passar as férias de verão com as suas mulheres ao AquaShow no Algarve. E é aí que as peripécias começam…

Não perca as aventuras dos Belavidenses e divirta-se todas as noites com “Festa é Festa”, na sua TVI e TVIPLAYER.