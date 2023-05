A foto apaixonada de Francisca Cerqueira Gomes e Pierre Gasly que está a derreter corações

Francisca Cerqueira Gomes, a atriz de 20 anos, que deu vida a Filipa em «Festa é Festa», partilhou uma fotografia ao lado do namorado, que derreteu os corações dos seus seguidores de Instagram.

De relembrar que a atriz namora com Pierre Gasly, piloto de Fórmula 1. O casal assumiu publicamente a relação em novembro de 2022.

No passado domingo, 7 maio, a atriz e modelo partilhou uma foto no Instagram com a localização: Miami. A atriz viajou até aos Estados Unidos para apoiar o namorado no Grande Prémio de Miami.

Veja a foto apaixonada do casal e aproveite para percorrer a galeria que preparámos para si.