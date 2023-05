Ao lado de Pierre Gasly, Francisca Cerqueira Gomes arrasa em Cannes com vestido ousado, sexy e irreverente

Francisca Cerqueira Gomes, a atriz que deu vida a Filipa em «Festa é Festa», tem 20 anos e namora com Pierre Gasly, piloto de Fórmula 1. O casal assumiu publicamente a relação em novembro de 2022.

O casal esteve presente no Festival de Cannes e não passaram despercebidos. A atriz arrasou e encantou com a escolha ousada e deslumbrante do vestido. Brilhantes, penas e elegância foi o que não faltou no look da atriz. O detalhe dos cordões na parte da frente do vestido deixou todos de queixo caído.

O que achou desta escolha? A atriz arrasou não acha?

Veja o vídeo da atriz a preparar-se para o Festival e aproveite para percorrer a galeria que preparámos para si.