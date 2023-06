Bomba: Veja o vídeo de treino intensivo de Francisca Cerqueira Gomes, no ginásio

De arrasar: O detalhe do vestido sexy de Francisca Cerqueira Gomes

Francisca Cerqueira Gomes, a atriz que deu vida a Filipa em «Festa é Festa», tem 20 anos e namora com Pierre Gasly, piloto de Fórmula 1. O casal assumiu publicamente a relação em novembro de 2022.

No passado dia 11 de junho a atriz partilhou um vídeo a treinar no ginásio, nas stories do Instagram, Para além de atriz é também modelo e é uma figura muito mediática nas redes sociais, tanto pela sua beleza, como pelo seu trabalho.

Francisca Cerqueira Gomes tem uma silhueta invejável, devendo-se ao facto de treinar, certamente, muitas horas. A atriz já tem partilhado alguns dos exercícios que realiza. Veja na galeria que preparamos para si, mais um dos seus exercícios.