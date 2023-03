Maria Cerqueira Gomes deixa mensagem de apoio à filha, Francisca Cerqueira Gomes, nas redes sociais

Francisca Cerqueira Gomes, a atriz que deu vida a Filipa em «Festa é Festa», partilhou com os seus seguidores do Instagram, uma foto deslumbrante que deixou os seus seguidores rendidos à sua beleza.

Maria Cerqueira Gomes, a mãe da jovem é uma comentadora assídua das publicações da filha. Nesta publicação específica comentou: "Linda❤️". Os seguidores também se mostraram rendidos, podemos ler alguns comentários como: "Me? Obsessed with you? Yes, yes I am", "Não és real (emoji de fogo)", "Que braaaaaaasa", "Your hair are impressive just like you".

Veja mais fotos de Francisca Cerqueira Gomes e alguns momentos da atriz na novela «Festa é Festa».