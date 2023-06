Inês Herédia mostra-se perplexa: «Deixem a nossa ficção em paz»

Inês Herédia, a atriz que dá vida a Nelinha em «Festa é Festa», é mãe de gêmeos, Luís e Tomás, de quatro anos. De relembrar que a atriz está casada há cinco anos com Gabriela Sobral e passado oito meses desta data especial foram mães.

A atriz fez uma publicação na sua conta de Instagram muito pertinente. Na descrição escreveu: "Olhem filhas, ando tão perplexa com os treinadores de bancada que por aí andam, que vou deixar aqui outra vez este bom-bom da Sontag herself no Notes on Camp. Deixem a nossa ficção em paz e deixem-nos abrir portas lá fora que isto aqui, daqui a nada já nem há último a sair para apagar a luz.".

