Inês Herédia usa mais do que um sutiã para recriar fotografia icónica de Baywatch

Inês Herédia: «Não me ponham a mandar em nada»

Inês Herédia: «O padre Ricardo foi quem me salvou a vida»

Inês Herédia sobre conversa com Cristina Ferreira: «Foi brutal ouvir isso»

Inês Herédia: «Ter o privilégio de trabalhar com estas pessoas todas não se repete»

Inês Herédia, a atriz que dá vida a Nelinha em «Festa é Festa», é mãe de gêmeos, Luís e Tomás, de quatro anos. De relembrar que a atriz está casada há cinco anos com Gabriela Sobral e passado oito meses desta data especial foram mães.

Inês Herédia fez uma partilha na sua conta de Instagram hilariante e que mereceu muitas caras de emojis a dar gargalhadas. Nos comentários podemos ler: "Ahahahahahha ganhaste", "Ahahaha eu teria que fazer o mesmo! 😂", "É isto mana 💛", "Muito bom! 😂😂😂", "Ahahahahahahahahaha".

A atriz fez uma recriaçãode uma fotografia icónica do filme "Baywatch". Na descrição escreveu: "If Wes Anderson directed Baywatch. A última é montagem.". No final da sequência podemos ver a atriz a usar 3 ou 4 sutiãs para ter mais peito.

Veja a publicação hilariante da atriz e aproveite para percorrer a galeria que preparamos para si.